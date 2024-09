Ο νέος νόμος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν για την «προώθηση της ηθικής και την πρόληψη της αμαρτίας» έχει πλάσει νέους αυστηρούς κανόνες για την αφγανική κοινωνία, υπαγορεύοντας αυστηρούς ελέγχους σύμφωνα με το όραμά τους για το Ισλάμ.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν ενδείξεις ότι η αστυνομία ηθικής των Ταλιμπάν επιβάλλει τη νομοθεσία, καθώς και ότι οι Αφγανοί αυτοελέγχονται για να αποφύγουν συγκρούσεις με τους αξιωματούχους.

Αν και ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου, οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν ήδη πατάξει τις συμπεριφορές που θεωρούν μη ισλαμικές από τότε που επανήλθαν στην εξουσία πριν από τρία χρόνια.

Ο νόμος αποτελείται από 35 άρθρα. Το πιο επικριτικό υπαγορεύει ότι η φωνή της γυναίκας δεν πρέπει να υψώνεται έξω από το σπίτι και ότι δεν πρέπει να τραγουδά ή να διαβάζει δυνατά ποίηση.

Απαγορεύεται στους μη συγγενείς άνδρες και γυναίκες να κοιτάζονται μεταξύ τους και οι γυναίκες διατάσσονται να καλύπτονται πλήρως μπροστά σε μη μουσουλμάνες γυναίκες.

Οι άνδρες διατάσσονται να αφήνουν γένια μεγαλύτερα από μια γροθιά, να φορούν φαρδιά ρούχα και να μην αποκαλύπτουν το σώμα τους από τον αφαλό μέχρι το γόνατο. Απαγορεύεται ο σοδομισμός «ακόμη και με την ίδια τη σύζυγό του».

Απαγορεύεται στα μέσα ενημέρωσης να χλευάζουν ή να εξευτελίζουν το Ισλάμ, οι εταιρείες μεταφορών καλούνται να αλλάξουν τα δρομολόγια ώστε να ταιριάζουν με τις ώρες προσευχής και οι μουσουλμάνοι καλούνται να μην είναι φίλοι ή να μην βοηθούν μη μουσουλμάνους.

Afghan women are flooding social media with defiant videos of themselves singing in protest against the Taliban’s latest law silencing their voices and erasing them from public life. From Kabul’s streets to hidden homes, women are uniting online, refusing to be silenced despite… pic.twitter.com/zAuAoghJQJ

— Afghanistan Times (@AfghanistanTime) September 6, 2024