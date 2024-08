Το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι κατέστρεψε ένα οχηματαγωγό στο ρωσικό λιμάνι Καφκάζ, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά καυσίμων και όπλων στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.

Οι τοπικές αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι έχει ξεσπάσει φωτιά μετά την ουκρανική επίθεση που εξαπολύθηκε χθες Πέμπτη εναντίον της νότιας ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ. Όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο TASS, η πυρκαγιά στο λιμάνι δεν έχει κατασβεστεί ακόμη.

❗️The Ukrainian Armed Forces have officially confirmed the destruction of a Russian ferry in the port of «Kavkaz» in the Russian Krasnodar Territory

The spokesman for the Ukrainian Navy, Dmitry Pletenchuk, reported that this ferry was one of the most important links in the chain… pic.twitter.com/9CFB7S3BKn

— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2024