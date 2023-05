Μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας βρίσκεται στις φλόγες τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δήλωσε ο κυβερνήτης της, διευκρινίζοντας πως, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα.

A Ukrainian drone reportedly hit a Russian oil tank farm near the Kerch Strait, outside of Taman, Krasnodar Krai. pic.twitter.com/4yvSeWeN5d

🔥 Oil tank on fire at Taman port in Krasnodar – right on the other side of Kerch bridge linking Crimea to Russia.

Reportedly Ukrainian drone strike. pic.twitter.com/hyVl2SJXFD

