Τι καλύτερο από το να φοράει η Μπλέικ Λάιβλι vintage Versace στο κόκκινο χαλί; Το γεγονός ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς το είχε φορέσει πρώτη.

Η Μπλέικ Λάιβλι, η οποία φημίζεται για το στυλ της, έψαξε αρκετά για να βρει το φόρεμα που έβαλε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «It Ends With Us» στη Νέα Υόρκη.

Βγαίνοντας από την πρεμιέρα της ταινίας στη Νέα Υόρκη, φορώντας ένα διάφανο φόρεμα με έναν ώμο που ήταν κεντημένο με πολύχρωμα λουλούδια και πεταλούδες από την ready-to-wear συλλογή του οίκου Versace για το φθινόπωρο/χειμώνα ’02/’03, οι θαυμαστές της δεν άργησαν να θυμηθούν πού πρωτοείδαν αυτό το φόρεμα.

Ήταν το 2002 όταν η πριγκίπισσα της ποπ, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, καθόταν στην πρώτη σειρά της πασαρέλας, με την ίδια την Donatella Versace στο πλευρό της και φορούσε το συγκεκριμένο φόρεμα.

Αλλά η αναδημιουργία του διάσημου look από τη Λάιβλι δεν είναι απλώς μία ενδυματολογική ιδέα. Είναι ένας φόρος τιμής στην ποπ σταρ.

Blake Lively pays tribute to Britney Spears at the premiere for her new film, It Ends With Us. pic.twitter.com/heSSSVmKqZ

— Fan Account (@breatheonmiley) August 6, 2024