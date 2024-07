Μην αγχωθείτε, δεν πρόκειται για εξωγήινους! Τουλάχιστον έτσι λέει η NASA, η οποία εντόπισε ενδείξεις ότι ο πλανήτης Άρης φιλοξένησε ζωή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Το ρόβερ Perseverance της διαστημικής υπηρεσίας βρήκε την Κυριακή έναν βράχο καλυμμένο με κηλίδα που μπορεί να περιέχει στοιχεία για το αν ο Άρης είναι -ή ήταν- ένας φιλόξενος πλανήτης.

Με το αγαπημένο παρατσούκλι Cheyava Falls από έναν καταρράκτη του Grand Canyon, ο «γεμάτος φλέβες» βράχος σε σχήμα βέλους περιέχει προφανώς οργανικές ενώσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να φιλοξένησε μικροβιακή ζωή όταν το νερό έρεε στον Άρη.

What a week! Anyone else possibly discover signs of microbial life from billions of years ago on a planet 140 million miles from Earth?

Το δείγμα βρέθηκε στο βόρειο άκρο του Neretva Vallis, μιας αρχαίας κοιλάδας, η οποία σχηματίστηκε από το νερό που εισήλθε στον κρατήρα Jezero πριν από πολύ καιρό.

«Σχεδιάσαμε τη διαδρομή του Perseverance για να διασφαλίσουμε ότι θα πηγαίνει σε περιοχές με δυνατότητες για ενδιαφέροντα επιστημονικά δείγματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Nicola Fox, αναπληρώτρια διαχειρίστρια της Διεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών στην έδρα της NASA στην Ουάσινγκτον.

«Αυτό το ταξίδι απέδωσε καρπούς, καθώς βρήκαμε κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί, το οποίο θα δώσει στους επιστήμονές μας πολλά να μελετήσουν», συμπλήρωσε.

I came to Mars with a job to do: Find and sample the best rocks for future study in labs on Earth.

I’ll keep this special rock core – and the others in my collection – safe until a future mission comes to take them to Earth for further study. https://t.co/8wjTNmtLjt

