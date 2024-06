Η SpaceX, του Έλον Μάσκ, θα επιχειρήσει την τέταρτη δοκιμαστική πτήση του τεράστιου φουτουριστικό διαστημικού σκάφος Starship, στις 6 Ιουνίου. Το ατσάλινο «Αστρόπλοιο» έλαβε άδεια από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και θα επιχειρήσει εκ νέου στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) και σε ζωντανή μετάδοση αποκλειστικά μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της SpaceX στην πλατφόρμα X.

The @SpaceX Starship launch tomorrow morning will be live-streamed exclusively on 𝕏!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2024