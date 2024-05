Τα τέσσερα μέλη του εμβληματικού σουηδικού ποπ συγκροτήματος ABBA επανενώθηκαν την Παρασκευή για να λάβουν μία από τις κορυφαίες τιμές της χώρας, το «Βασιλικό Τάγμα Vasa», κατά τη διάρκεια τελετής στο βασιλικό παλάτι της Στοκχόλμης.

Η Αγκνέθα Φαλτσκογκ, ο Μπγιορν Ουλβέους, ο Μπένι Άντερσον και η Άννυ-Φριντ Λίνγκσταντ, οι οποίοι σπάνια κάνουν δημόσιες εμφανίσεις μαζί και είναι πλέον στα 70 τους χρόνια, έλαβαν τα παράσημα από τον βασιλιά Carl XVI Gustaf «για πολύ διακεκριμένες συνεισφορές στη σουηδική και διεθνή μουσική ζωή», σύμφωνα με τη Βασιλική Αυλή. Μαζί τους δεν βρίσκονταν όμως ένα μέλος που συμμετείχε σε 24 ηχογραφήσεις τους…

Το εξαιρετικά δημοφιλές συγκρότημα από τη Σουηδία, το οποίο σχηματίστηκε το 1972 και διαλύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, έχει πουλήσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια δίσκους και εξακολουθεί να έχει στρατιές θαυμαστών σε όλο τον κόσμο με διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Dancing Queen», «Thank You For The Music», Gimme! Gimme! Gimme! και «Fernando».

Η Σουηδία επανέλαβε φέτος την απονομή ιπποτικών παρασήμων στους Σουηδούς μετά από παύση 50 ετών.

Πέρα από την Eurovision και την δισκογραφία του, οι Ουλβέους και Άντερσον έχουν συνθέσει το μιούζικαλ «Mamma Mia!»

Το 2024 συμπληρώνονται επίσης 50 χρόνια από τότε που οι ABBA κέρδισαν τον τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βρετανία το 1974 με το τραγούδι «Waterloo», γεγονός που τους έκανε παγκοσμίως γνωστούς.

Το μιούζικαλ «Mamma Mia!», σε σύνθεση των Ουλβέους και Άντερσον και βασισμένο στα τραγούδια τους, έχουν δει από την πρώτη του πρεμιέρα το 1999 πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τους δημιουργούς του. Έχει επίσης οδηγήσει σε δύο κινηματογραφικές ταινίες που έχουν γίνει blockbuster.

Ο Ουλβέους δήλωσε στη σουηδική τηλεόραση TV4 μετά την τελετή ότι αισθάνθηκε «πολύ συγκινημένος» που έλαβε τη διάκριση, ιδίως επειδή προήλθε από το σουηδικό κοινό.

Η Σουηδία έχει τέσσερα ιπποτικά τάγματα, που ιδρύθηκαν τον 18ο αιώνα, εκ των οποίων το τάγμα Vasa είναι το νεότερο. Τα μέλη του κοινού προτείνουν τους αποδέκτες και οι επίσημες αποφάσεις λαμβάνονται από την κυβέρνηση.