Αδύνατο να παραγγείλουν φαγητό οι πελάτες των McDonald’s σε έξι χώρες – Τι συνέβη

Οι πελάτες των McDonald’s σε Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Γερμανία και Αυστρία αδυνατούσαν να παραγγείλουν φαγητό στα καταστήματα της αλυσίδας fast food λόγω τεχνικών προβλημάτων, τα οποία παρουσιάστηκαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της και διευκρίνισε ότι το ζήτημα δεν σχετίζεται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

«Γνωρίζουμε για μια τεχνολογική διακοπή που επηρέασε τα εστιατόριά μας. Το ζήτημα έχει πλέον επιλυθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Ευχαριστούμε τους πελάτες για την υπομονή τους και ζητάμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να προκάλεσε αυτό» προστίθεται.

Στην Ιαπωνία η αλυσίδα fast food επιβεβαίωσε ότι υπήρξε «βλάβη του συστήματος» και ζήτησε από τους πελάτες να «περιμένουν για λίγο» μέχρι να αποκατασταθεί η υπηρεσία.

Το ζήτημα άρχισε να απασχολεί τα social media, καθώς πελάτες άρχισαν να διαμαρτύρονται. Η McDonald’s σχολίασε ότι το ζήτημα επιλύεται.

