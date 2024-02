Σάλος με «προικισμένο» αρουραίο ΑΙ σε επιστημονική δημοσίευση

Οι ψεύτικες εικόνες τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται ότι απειλούν ακόμα και την ακεραιότητα της επιστημονικής έρευνας.

Η ανατομία των αρσενικών αρουραίων άλλαξε δραστικά σε εικόνες ΑΙ που εμφανίστηκαν σε επιστημονική επιθεώρηση, ένα αλλόκοτο περιστατικό που προκάλεσε γέλιο αλλά και ανησυχία σε ορισμένους επιστημονικούς κύκλους.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στο Frontiers in Cell Development and Biology εμφανίζει έναν αρουραίο με τέσσερις όρχεις και πέος που τον ξεπερνά σε μπόι.

Ακόμα και οι λεζάντες του εξωπραγματικού διαγράμματος ήταν γραμμένες στα αλαμπουρνέζικα και περιλάμβαναν ανύπαρκτους όρους όπως «ollotte sserotgomar cell», «testtomcels» και «dck» (αυτό το τελευταίο παραπέμπει σε μια αγγλική λέξη αργκό για το ‘πέος’).

Μετά τον ντόρο που ξέσπασε στο Διαδίκτυο, η επιθεώρηση ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη δημοσίευση επειδή «δεν πληροί τα στάνταρτ».

Η ζημιά όμως είχε γίνει.

Erm, how did Figure 1 get past a peer reviewer?! https://t.co/pAkRmfuVed H/T @aero_anna pic.twitter.com/iXpZ1FvM1G

— Dr CJ Houldcroft 🕷️ (@DrCJ_Houldcroft) February 15, 2024