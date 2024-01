Οι λεπτομέρειες του δανεισμού του Κάρμο, σύμφωνα με τον Ρομάνο

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την Πόρτο και απομένουν οι υπογραφές με τον Νταβίντ Κάρμο να αναμένεται στην Ελλάδα. Οι Πειραιώτες πραγματοποιούν την απόκτηση του ποδοσφαιριστή που είχαν θέσει εξ αρχής ως βασικό του στόχο για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκάλυψε και κάποιες από τις λεπτομέρειες του deal ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον δανεισμό του 24χρονου αμυντικού.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως «ο Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό! Το deal συμφωνήθηκε με την Πόρτο. Αποκλειστικές λεπτομέρειες — Ο Κάρμο θα δωθεί δανεικός για 250.000 ευρώ συν 250.000 σαν μπόνους σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κερδίσει το πρωτάθλημα. Περιλαμβάνεται ρήτρα αγοράς: 18 εκατομμύρια. Έχει «κλειστεί» η πτήση για να περάσει ιατρικά».

🚨⚪️🔴 David Carmo to Olympiacos, here we go! Deal agreed right now with Porto.

Exclusive details — Carmo joins on loan for €250k fee plus €250k add-ons in case Olympiacos wins the league.

Buy option clause included: €18m.

Medical and flight booked. ✈🇬🇷 pic.twitter.com/7HR4QXRYBE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024