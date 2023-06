Στο Champions League θα αγωνίζεται κανονικά και του χρόνου η Μπαρτσελόνα, όπως όλα δείχνουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Radio Catalunya», η UEFA δεν προτίθεται να τιμωρήσει τους Καταλανούς με αποκλεισμό από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση για την υπόθεση του διαιτητή Νεγκρέιρα, παρότι υπήρχαν ως τώρα διάφορα δημοσιεύματα που υποστήριζαν το αντίθετο.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αποφάσισε πως δεν υπάρχει αιτία τη δεδομένη χρονική στιγμή να τιμωρήσει με αποκλεισμό την Μπαρτσελόνα, καθώς η δικαιοσύνη δεν έχει αποφανθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση και δεν πρόκειται να γίνει κάτι, πριν από τη μεθεπόμενη σεζόν.

🚨🚨✅| BREAKING: FC Barcelona WILL be able to play in the Champions League next season! UEFA has decided. @rac1 ☎️🔥 pic.twitter.com/LtoWu1SE9H

