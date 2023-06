Τα επίπεδα ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία είναι εντός των φυσιολογικών ορίων, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο ρωσική κρατική υπηρεσία.

«Τα επίπεδα ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση», αναφέρει το RIA επικαλούμενο την Ομοσπονδιακή Ιατρο-Βιολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό, ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του ΙΑΕΑ θα επισκεφθεί εκ νέου τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια αφού παρά το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ασφαλής παραμένει κρίσιμη.

