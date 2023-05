Σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα βρίσκονται οι έρευνες γύρω από μια τεχνητή λίμνη στην Πορτογαλία, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου χάθηκε η Μαντλίν Μακάν, για να βρουν έστω ένα στοιχείο που να παραπέμπει στο αγνοούμενο κορίτσι από το 2007.

Στις έρευνες συμμετέχουν Πορτογάλοι, Βρετανοί και Γερμανοί αστυνομικοί.

Πρόκειται για μια νέα έρευνα, η πρώτη μετά από πολλά χρόνια και για πολλούς από τους εμπλεκόμενους ίσως η σημαντικότερη που έχει γίνει.

Ολα ξεκίνησαν όταν στα αρχεία του συλληφθέντα Γερμανού παιδόφιλου βρέθηκαν φωτογραφίες από το σποτ αυτό στην Πορταγαλία. Φέρεται να τον αποκαλούσε ως τον δικό του «παράδεισο» και να περνούσε μεγάλο διάστημα εκεί με το τροχόσπιτό του.

Το σημείο απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από το θέρετρο από το οποίο εξαφανίστηκε εκείνο το βράδυ του 2007 η Μαντλίν, μυστηριωδώς από το δωμάτιο της οικογένειας.

Drone footage shows the ongoing police search at a reservoir in the Algarve, Portugal, about 31 miles from where Madeleine McCann, a British toddler went missing 16 years ago.

Read more: https://t.co/2VQ9ryRSnQ pic.twitter.com/h2svOhugzH

— Sky News (@SkyNews) May 23, 2023