Το ElaiΩnas Festival επιστρέφει για 9η χρονιά προσφέροντας ιαματικές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις με συμμετοχές σπουδαίων καλλιτεχνών.

Φέτος με όχημα το «Μένος», τις αιτίες που το γενούν, τη σημασία του, αλλά και τις επιπτώσεις του για τον άνθρωπο, και αντλώντας υλικό από την Ιλιάδα του Ομήρου διοργανώνεται ένα διήμερο αφιέρωμα όπου ηθοποιοί και μουσικοί καλούνται να δουλέψουν πάνω σε επιλεγμένες ραψωδίες: Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Φλωρίδου, Agile Experiments, Jan Van Angelopoulos, Φώτης Σιώτας, Έλενα Μαυρίδου, Γιώργος Μαυρίδης, MOb trio.

Στις 10 και 11 Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδο, στο Θέατρο ΕΛΕΡ (Φρυνίχου 10 Πλάκα). Έκδοση ηλεκτρονικού δελτίου δωρεάν εισόδου αποκλειστικά στο http://www.elaionasfestival.com/ticketing.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φένια Παπαδόδημα & Γιώργος Παλαμιώτης.

Το Μένος

Θα θέλαμε να μιλήσουμε για την κρίσιμη ιστορική στιγμή που βιώνει η ανθρωπότητα σήμερα, με αφορμή το έπος της Ιλιάδας του Ομήρου, όπου το μένος, ο θυμός του Αχιλλέα αποτελεί την κινητήρια δύναμη αφήγησης μίας σύγκρουσης καταστροφικής.

Το μένος σε αντιδιαστολή με το παράλογο του πολέμου, αλλά και το σιωπηλό μένος των παρατηρητών, όσων δεν διακατέχονται από αυτό αλλά υφίστανται τις ψυχολογικές και πρακτικές επιπτώσεις του. Κι ακόμη το σιωπηλό μένος της φύσης που ακόμη δεν γνωρίζουμε πως και πότε θα εκδηλωθεί τα επόμενα χρόνια.

Ένα νέο βλέμμα

Οι δημιουργικές συμπράξεις ηθοποιών, σκηνοθετών και μουσικών πάνω στο έπος της Ιλιάδας με όλες τις προεκτάσεις στην σύγχρονη πραγματικότητα, έχουν σαν στόχο την αφύπνιση του κοινού ως προς την ίδια τη φύση του πολέμου, που ο καθένας μας σαν άτομο, φέρει μέσα του. Αυτή την ανθρώπινη αυτοκαταστροφική απληστία που έχει τραγικές επιπτώσεις τόσο στη φύση όσο και στον ίδιο τον άνθρωπο.

Σε αυτό το πλαίσιο οργανώσαμε ένα διήμερο αφιέρωμα στην Ιλιάδα του Ομήρου όπου ηθοποιοί και μουσικοί καλούνται να δουλέψουν πάνω σε επιλεγμένες ραψωδίες της Ιλιάδας.

Όσον αφορά στα μουσικά σχήματα που θα παρουσιάσουν την δουλειά τους, έχουν μια κοινή αφετηρία που είναι η έδραση στην αρχετυπική διάσταση του ήχου αντίστοιχη με την διαχρονία του Ομήρου στον λόγο. Μέσα από τη κατανόηση της στο παρόν, εξερευνούν πιθανά παρελθόντα και μέλλοντα.

Το πρόγραμμα

10/06

21:00 ΤΕΙΧΟΣΚΟΠΙΑ (ραψωδία Γ΄): Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Φλωρίδου

22:00 Agile Experiments

23:00 Jan Van Angelopoulos, Φώτης Σιώτας

11/06

21:00 ΕΚΤΟΡΟΣ ΛΥΤΡΑ (ραψωδία Ω΄): Έλενα Μαυρίδου, Γιώργος Μαυρίδης

22:00 MOb trio

Αναλυτικά

10/06

21:00 ΤΕΙΧΟΣΚΟΠΙΑ (ραψωδία Γ΄): Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Φλωρίδου

Ο Γεράσιμος Γεννατάς διαβάζει την ραψωδία Γ’, ενσαρκώνοντας τα πολυάριθμα πρόσωπα του ομηρικού έπους και ερμηνεύει, μαζί με την Μάρια Φλωράτου, το ηχητικό τοπίο της αφήγησης.

Ένα ταξίδι της φαντασίας στο μακρινό παρελθόν της Τροίας, όπου οι αντίπαλοι στρατοί είναι παραταγμένοι μπροστά στα τείχη, για να παρακολουθήσουν την μονομαχία ανάμεσα στον Πάρη και τον Μενέλαο.

Οι άντρες δίνουν όρκο πως η έκβαση της μάχης, ορίζει και την έκβαση της εκστρατείας. Ο νικητής θα κερδίσει τον πόλεμο και θα πάρει για λάφυρο την Ελένη. Ο Πάρης φαίνεται πως χάνει την μάχη, αλλά γλιτώνει τον θάνατο καθώς διασώζεται με μαγικό τρόπο από την θεά Αφροδίτη. Ο Μενέλαος μένει μόνος στο πεδίο της μάχης. Διψάει για εκδίκηση με βλέμμα, που στάζει αίμα…και ο πόλεμος συνεχίζεται.

Γιώργος Μπλάνας: Μετάφραση

Γεράσιμος Γεννατάς, Μάρια Φλωράτου: Αφήγηση και ηχοτοπία

Σάββατο 10 Ιουνίου στις 21:00 | Διάρκεια Παράστασης: 50’

10/6

22:00 Agile Experiments

Το Agile Experiments είναι ένα συλλογικό πρότζεκτ μεικτών μέσων, που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό, τον πειραματισμό και την αλληλεπίδραση επί σκηνής.

Ξεκίνησε αθόρυβα το 2015 από μέλη της μουσικής σκηνής του Λονδίνου που μαζεύτηκαν με σκοπό να πειραματιστούν κάτω από την χαλαρή καθοδήγηση του Dave De Rose. Από τότε έχει μεγαλώσει αρκετά και έχει εξελιχθεί σε μια καλλιτεχνική συλλογικότητα από το Λονδίνο ως την Αθήνα και την Αβάνα. Έχει κυκλοφορήσει έντεκα άλμπουμ και έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση.

Με σκοπό να φέρει τα πρωτότυπα κόνσεπτ σε νέα ακροατήρια, το Agile Experiments έχει παίξει σε πολλές διαφορετικές χώρες, παρουσιάζοντας την δημιουργική προσέγγισή του στην ελεύθερη αυτοσχεδιαστική περφόρμανς.

Marius Mathiszik – κιθάρα, loops & fx, Σωτήριος Τσόλης – τύμπανα, Dave De Rose – μπάσο & fx, Κυριάκος Ταπάκης – ούτι, Ναταλία Μαντά – visuals

Σάββατο 10 Ιουνίου στις 22:00 | Διάρκεια παράστασης: 50’

10/6

23:00 Jan Van Angelopoulos, Φώτης Σιώτας

Μεταπαραδοσιακή, σύγχρονη ορχηστρική μουσική από την Ελλάδα. Οι δύο μουσικοί έχουν συνυπάρξει πολλές φορές στα προσωπικά τους μουσικά πρότζεκτ (LP Streams – Jan Van Angelopoulos , Δύο Λάθη – Φώτης Σιώτας) καθώς και σε αρκετά λάιβ. Η δημιουργία του νέου τους άλμπουμ ‘’Folks Nowadays’’, που θα παρουσιάσουν ζωντανά στο ElaiΩnas Festival ως ντουέτο (τύμπανα και βιολί), ήρθε σαν φυσικό επακόλουθο της κοινής μουσικής τους αναζήτησης.

Ρυθμικά και μελωδικά στοιχεία που συναντάμε στην μουσική παράδοση του ευρύτερου βόρειου ελλαδικού χώρου, φιλτράρονται από τους δύο μουσικούς και μετουσιώνονται σε προσωπικό βίωμα, γεφυρώνοντας ηχητικά το παρελθόν με το σήμερα, το γνώριμο με το απρόσμενο.

Ο τίτλος»Folks Nowadays», αφορά αφενός στο folk ως μουσικό είδος, αφετέρου στην κοινή διαδρομή που οι περισσότεροι folks (άνθρωποι) κάνουμε σήμερα στην αναζήτηση του προσωπικού μας σκοπού και της πλήρωσής του. Το τόσο οικείο ταξίδι από τον γενέθλιο τόπο σε κάποιον άλλο, μεγαλύτερο, πιο γόνιμο, με τελικό προορισμό αυτόν που ο καθένας μας νιώθει «σπίτι του», είναι η βασική ιδέα αλλά και μουσική αίσθηση που διακατέχει το «Folks Nowadays”.

Jan Van Angelopoulos: τύμπανα, Dreadbox synths & pedals. Φώτης Σιώτας: βιολί & effects

Σάββατο 10 Ιουνίου στις 23:00 | Διάρκεια παράστασης: 50’

11/06

21:00 ΕΚΤΟΡΟΣ ΛΥΤΡΑ (ραψωδία Ω΄): Έλενα Μαυρίδου, Γιώργος Μαυρίδης

Ο Πρίαμος ικέτης στον Αχιλλέα. Ο πόνος του θανάτου ως κοινός πανανθρώπινος τόπος.

Ενώ όλο το έργο κινείτε γύρω και από, τον θυμό του Αχιλλέα, στην τελευταία ραψωδία, ο ποιητής παρουσιάζει τον ήρωα μαζί με τον πατέρα του νεκρού αντιπάλου, να θέτουν με λόγια και έργα το πλαίσιο του Ομηρικού, ίσως και του σύγχρονου ανθρωπισμού.

Η ανάγνωση της ραψωδίας θα γίνει με τη συνοδεία πρωτότυπης μουσικής γραμμένη από τον Γιώργο Μαυρίδη, όπου η παραδοσιακή θρακιώτικη λύρα συναντά την μοντέρνα τεχνολογία του ήχου.

Δημήτρης Μαρωνίτης: Μετάφραση

Έλενα Μαυρίδου: Αφήγηση

Γιώργος Μαυρίδης: Λύρα και ηχοτοπία

Κυριακή 11 Ιουνίου στις 21:00 | Διάρκεια Παράστασης: 50’

11/06

22:00 MOb trio

Η μουσική των MOb περιγράφεται ως σταυροδρόμι μεταξύ της electronic melodious jazz, kraut, filmic και exploratory post punk. Synthesizers, effects, loops, drones και τονικές αποκλίσεις μοιράζονται πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία του απαράμιλλου ηχητικού τοπίου του τρίο. Οι συνθέσεις του γκρουπ βασίζονται, κυρίως, σε ανοικτές φόρμες, χρησιμοποιώντας τόσο τονικό όσο και μη τονικό γραμμικό υλικό, ενώ ο αυτοσχεδιασμός τείνει να ισορροπεί μεταξύ της παραγωγής μελωδικού υλικού και της δημιουργίας πολύπλευρων ηχητικών ατμοσφαιρών.

Μάριος Βαληνάκης: Σαξόφωνο & live electronics

Αλέξανδρος Δελής: Μπάσο, κιθάρα & effects

Παναγιώτης Κωστόπουλος: Ντραμς

‘’Είναι συναρπαστικό, καθηλωτικό, βαθιά διεγερτικό’’ Avopolis

“Great group from Greece” Gilles Peterson – BBC Radio 6

“That’s pretty Wild” Tom Ravenscroft – BBC Radio 6

“They´re three people playing but it sounds like a full orchestra of experimentation.” Visual Atelier 8

Κυριακή 11 Ιουνίου στις 22:00 | Διάρκεια παράστασης: 50’