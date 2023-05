Η μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό πλησιάζει, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν σε λίγες ώρες (20:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final 4 της Euroleague, ωστόσο οι Πειραιώτες δεν ξέχασαν τον Αϊζάια Κάνααν που σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά του.

Όσο λοιπόν οι παίκτες του Ολυμπιακού έτρωγαν το μεσημεριανό τους, εμφανίστηκε μια τούρτα-έκπληξη, με τους «ερυθρόλευκους» να τραγουδούν στον Κάνααν το «Happy Birthday» και τον Αμερικανό να σβήνει τα κεράκια.

Δείτε το βίντεο:

🎂🥳🎊 May all your wishes come true!!! Happy B-Day @SiP03 !!! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/BqKNalhA9m

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) May 21, 2023