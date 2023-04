Μπελάδες ξανά για τον Μπέν Γκόρντον. Ο πρώην NBer συνελήφθη με όπλο και μαχαίρι σε κατάστημα χυμών. Συγκεκριμένα υπήρξε τηλεφώνημα στην αστυνομία για άνδρα που είχε επιθετική συμπεριφορά και γενικά φερόταν αλλοπρόσαλλα.

Μόλις οι αρχές έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον Μπεν Γκόρντον που είχε πάνω του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι καθώς και ένα πιστόλι αναισθητοποίησης και τον συνέλαβαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή, ήταν η 3η φορά που συνελήφθη ο πρώην παίκτης των Μπουλς -μεταξύ άλλων- και νούμερο 3 στα ντραφτ του 2004, με τις αρχές να τον μεταφέρουν στο αστυνομικό κέντρο κράτησης και στη συνέχεια σε νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση.

Δείτε το βίντεο της σύλληψης του Μπεν Γκόρντον:

It took a total of FIVE cops to subdue #BenGordon during his arrest outside a Connecticut juice shop on Tuesday morning. https://t.co/nDpGEvyIJm pic.twitter.com/kwCRL6dVf2

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 6, 2023