Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη στιγμή της απαγωγής τεσσάρων Αμερικανών στο Μεξικό. Αναγκάστηκαν να μπουν στην καρότσα ενός οχήματος μετά τους πυροβολισμούς που έπεφταν βροχή.

Οι τέσσερις Αμερικανοί πολίτες είχαν περάσει τα σύνορα στην πόλη Matamoros, στην πολιτεία Tamaulipas, την Παρασκευή.

Ταξίδευαν με ένα λευκό μίνι βαν που έφερε πινακίδες της Βόρειας Καρολίνας και λίγο αργότερα δέχτηκαν πυρά.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Πόλη του Μεξικού έκανε γνωστό το περιστατικό την Κυριακή, με τους πολίτες να φέρεται να έγιναν στόχος από λάθος.

Ένα σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή της απαγωγής. Καταγράφονται οι δράστες, που φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα, να σέρνουν ένα άτομο στο έδαφος και να σπρώχνουν με τη βία μια γυναίκα στην καρότσα ενός λευκού φορτηγού.

Στη συνέχεια αρπάζουν δύο άντρες που φαίνονται τραυματισμένοι ή νεκροί και τους πετούν στο ίδιο φορτηγό.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό που έχουν μεταφερθεί οι τέσσερις πολίτες και ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους. Ούτε έχουν γίνει γνωστά τα ονόματά τους μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει λεπτομέρειες για το σοκαριστικό περιστατικό, οι Αμερικανοί πολίτες δέχτηκαν επίθεση κατά λάθος. Ανέφερε συγκεκριμένα πως δεν ήταν αυτοί οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Δεν πιστεύεται πως οι Αμερικανοί πολίτες είχαν εισέλθει στο Μεξικό για εγκληματικούς σκοπούς.

Η απαγωγή των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών έχει επιβεβαιωθεί, με το FBI να προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για την επιστροφή των θυμάτων και τη σύλληψη των ενόπλων.

UPDATE: 4 US citizens kidnapped in Mexico, across from Brownsville, amid cartel shootout; $50,000 reward offered by FBI https://t.co/9cKFDrUxHu #texasnews

— NBC DFW (@NBCDFW) March 6, 2023