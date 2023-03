Με 4-2-3-1, τον Ανδρούτσο σε ρόλο δεξιού μπακ και τους Μπιέλ, Μασούρα και Φορτούνη πίσω από τον Μπακαμπού παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Μίτσελ στο σημερινό παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (16:00) για την 25η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, μπροστά από την εστία θα είναι ο Πασχαλάκης, με τους Ανδρούτσο, Ντόι, Μπα και Ραμόν στην τετράδα της άμυνας. Οι Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ και Σαμασέκου θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Μπιέλ και Μασούρα στα δύο άκρα και τον Φορτούνη πίσω από τον Σεντρίκ Μπακαμπού, που θα βρίσκεται στην κορυφή της «ερυθρόλευκης» επίθεσης.

Η 11άδα: Πασχαλάκης, Ανδρούτσος, Ντόι, Μπα, Ραμόν, Χουάνγκ, Σαμασέκου, Μπιέλ, Μασούρας, Φορτούνης και Μπακαμπού.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Τζολάκης, Ελ Αραμπί, Μπουτούτσι, Βρουσάι, Κασάμι, Βαλμπουενά, Ρέαμπτσιουκ, Κανός και Σισέ.

Οι Ερυθρόλευκοι, μια στροφή πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου, θέλουν τη νίκη κόντρα στον Λεβαδειακό για να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και να πάνε με άλλη ψυχολογία στο ντέρμπι που ακολουθεί με την ΑΕΚ στην Opap Arena (12/3, 19:00), για την 26η και τελευταία αγωνιστική πριν τα πλέι οφ της φετινής Super League.

