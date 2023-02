«Η διεθνής βοήθεια είναι πιο απαραίτητη από ποτέ» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο συλλυπητήριο μήνυμά του στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα μεγάλος σεισμός 7,8 ρίχτερ σάρωσε τις περιοχές στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 500 άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 2.800 και στις δύο χώρες.

«Θερμά συλλυπητήρια στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας και στις οικογένειες των θυμάτων αυτού του καταστροφικού σεισμού. Η διεθνής βοήθεια είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ετοιμότητα να στηρίξει άμεσα», έγραψε ο κ. Τσίπρας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Deepest condolences to the peoples of Türkiye and Syria and to the families of the victims of this devastating earthquake. Int’l assistance more necessary than ever. Greece has announced readiness to support immediately.

