«Απευθύνω ηχηρή έκκληση σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές οντότητες που κινούν τα νήματα του πολέμου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, λεηλατώντας και αποσταθεροποιώντας τη χώρα», είπε ο Πάπας, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στο Κονγκό.

«Θησαυρίζετε από την παράνομη εκμετάλλευση του πλούτου της χώρας και την ανελέητη θυσία αθώων θυμάτων. Ακούστε την κραυγή του αίματός τους», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στις ένοπλες οργανώσεις που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και εκτόπισαν εκατομμύρια άλλους τα τελευταία χρόνια.

Ο Πάπας Φραγκίσκος δήλωσε «αγανακτισμένος» από «την παράνομη εκμετάλλευση του πλούτου της χώρας αλλά και τις απόπειρες διαμελισμού της».

Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος είχε ακούσει τις μαρτυρίες τεσσάρων θυμάτων που περιέγραφαν, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, ακρωτηριασμούς, βιασμούς και σφαγές.

«Είδα τη θηριωδία: ανθρώπους κατακρεουργημένους, όπως κόβουν το κρέας στο κρεοπωλείο, γυναίκες ξεκοιλιασμένες, άνδρες αποκεφαλισμένους» έγραψε ο Ντεζιρέ Ντετσινά στη μαρτυρία του, που καταγράφηκε πριν από μερικούς μήνες. Σήμερα, αγνοείται η τύχη του.

Η Εμέλντα Μκαρχούνγκουλου αφηγήθηκε την «κακοποίηση» που υπέστη επί τρεις μήνες, όταν ήταν «σεξουαλική σκλάβα». «Κάποιες φορές, ανακάτευαν ανθρώπινα κεφάλια με κρέας ζώων. Αυτή ήταν η καθημερινή τροφή μας».

Ο Λαντισλάς Καμπάλε Κόμπι, 16 ετών, αφηγήθηκε πώς έγινε μάρτυρας, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει, της δολοφονίας του πατέρα του που «τον έκαναν κομματάκια» και της απαγωγής της μητέρας του.

An estimated one million Congolese poured into Kinshasa’s N’Dolo Airport for Pope Francis’s first big mass on his latest trip to Africa.

— in pictures https://t.co/Wvg0dOv3ec pic.twitter.com/r6TnEaPYSM

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 1, 2023