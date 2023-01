Εξελίξεις με τον Τόμας Γουόκαπ και τον Ολυμπιακό; Πιθανότατα. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Αντρεάνι οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν ήδη συζήτηση με τον Αμερικανό προκειμένου να ανανεώσουν το συμβόλαιο του ως το 2025. Απαραίτητη σημείωση; Ο Γουόκαπ έχει συμβόλαιο σε ισχύ ως και το καλοκαίρι του 2024.

Thomas Walkup and Olympiacos Piraeus are in advanced negotiations for the renewal of the contract. The American is ready to sign a new contract until 2025 with an increase in salary, source tell me.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers #OlympiacosBC #Ολυμπιακός #Walkup

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 24, 2023