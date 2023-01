Ο οργανισμός των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες ανακοίνωσε ότι μία νεαρή λιμόζα κατέρριψε το ρεκόρ της μετανάστευσης μεγαλύτερης διάρκειας χωρίς στάση, καλύπτοντας απόσταση 13.560 χιλιομέτρων (8.435 μιλίων) από την Αλάσκα στην Τασμανία της Αυστραλίας.

Η θαλασσολιμόζα με αριθμό «234684» έφερε δορυφορικό πομπό 5g, όταν αναχώρησε από την Αλάσκα στις 13 Οκτωβρίου 2022 και προσγειώθηκε στην Τασμανία 11 ημέρες αργότερα, χωρίς να σταματήσει ούτε μια φορά για τροφή ή ξεκούραση, ανέφερε ο οργανισμός των Ρεκόρ Γκίνες.

Η απόσταση που διανύθηκε ισοδυναμεί με το να κάνει κάποιος 2,5 φορές το ταξίδι από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, ή με το ένα τρίτο της πλήρους περιφέρειας του πλανήτη.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2020 από ένα άλλο πτηνό του ίδιου είδους και η φετινή θαλασσολιμόζα το κατέρριψε κατά 350 χιλιόμετρα (217 μίλια).

it was some journey! 🦅https://t.co/hQX7pKAUtL

— Guinness World Records (@GWR) January 5, 2023