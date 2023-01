Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο πρώην αστροναύτης Walter Cunningham, ο οποίος πέταξε στο διάστημα με το Apollo 7, την πρώτη πτήση με πλήρωμα στο πρόγραμμα Apollo της NASA.

«Ο Walt Cunningham ήταν πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, φυσικός και επιχειρηματίας – αλλά, πάνω απ’ όλα, ήταν εξερευνητής. Στο Apollo 7, την πρώτη εκτόξευση επανδρωμένης αποστολής του Apollo, ο Γουόλτ και οι σύντροφοί του έγραψαν ιστορία, ανοίγοντας το δρόμο για τη γενιά Artemis που βλέπουμε σήμερα«, δήλωσε ο διοικητής της NASA Μπιλ Νέλσον. «Η NASA θα θυμάται πάντα τη συμβολή του στο διαστημικό πρόγραμμα του έθνους μας και στέλνει τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Cunningham», σημείωσε ο ίδιος.

Ο Walter Cunningham γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1932 στο Κρέστον της Αϊόβα. Αποφοίτησε από το Λύκειο Venice, στο Venice της Καλιφόρνιας, και στη συνέχεια έλαβε πτυχίο Bachelor of Arts με άριστα στη φυσική το 1960 και Master of Arts με διάκριση στη φυσική το 1961 από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη φυσική με εξαίρεση τη διατριβή του στο Advanced Management Program του Harvard Graduate School of Business το 1974.

Κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το 1951 και υπηρέτησε σε ενεργό υπηρεσία στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ, αποστρατευόμενος με το βαθμό του συνταγματάρχη. Πέταξε 54 αποστολές ως πιλότος νυχτερινού μαχητικού στην Κορέα. Εργάστηκε ως επιστήμονας στην Rand Corporation για τρία χρόνια. Ενώ εργαζόταν στην Rand, ασχολήθηκε με απόρρητες αμυντικές μελέτες και προβλήματα που αφορούσαν τη μαγνητόσφαιρα της Γης. Ο Cunningham έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 4.500 ώρες πτήσης σε 40 διαφορετικά αεροσκάφη, εκ των οποίων περισσότερες από 3.400 σε αεριωθούμενα αεροσκάφη.

Ο Cunningham επιλέχθηκε ως αστροναύτης το 1963 ως μέλος της τρίτης τάξης αστροναυτών της NASA. Πριν από την τοποθέτησή του στο πλήρωμα του Apollo 7, ο Cunningham ήταν στο κύριο πλήρωμα του Apollo 2 μέχρι την ακύρωσή του και ο εφεδρικός πιλότος της σεληνάκατου του Apollo 1.

Ορίστηκε πιλότος της σεληνάκατου για την 11ήμερη πτήση του Apollo 7, η οποία εκτοξεύτηκε στις 11 Οκτωβρίου 1968 και ήταν η πρώτη δοκιμή ανθρώπινης πτήσης του διαστημικού σκάφους Apollo. Μαζί με τους Walter M. Schirra, Jr. και Donn F. Eisele, δοκίμασε τους ελιγμούς που ήταν απαραίτητοι για την πρόσδεση και το ραντεβού σε σεληνιακή τροχιά χρησιμοποιώντας το τρίτο στάδιο του οχήματος εκτόξευσης Saturn IB. Το πλήρωμα ολοκλήρωσε με επιτυχία οκτώ δοκιμές, αναφλέγοντας τον κινητήρα της μονάδας εξυπηρέτησης, μετρώντας την ακρίβεια των επιδόσεων όλων των συστημάτων του διαστημικού σκάφους και παρέχοντας την πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των δραστηριοτήτων του πληρώματος επί του σκάφους. Η πτήση των 263 ωρών και των 4,5 εκατομμυρίων μιλίων προσγειώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1968 στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η τελευταία αποστολή του Cunningham στη NASA Johnson ήταν επικεφαλής του κλάδου Skylab της Διεύθυνσης Πληρώματος Πτήσεων. Με αυτή την ιδιότητα, ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρησιακές εισροές πέντε σημαντικών επανδρωμένων διαστημικών μηχανημάτων, δύο διαφορετικών οχημάτων εκτόξευσης και 56 σημαντικών πειραμάτων που αποτελούσαν το πρόγραμμα Skylab.

Αποσύρθηκε από τη NASA το 1971 και θα συνεχίσει να ηγείται πολλών τεχνικών και οικονομικών οργανισμών. Υπηρέτησε σε ανώτερους ηγετικούς ρόλους στην Century Development Corp., στην Hydrotech Development Company και στην 3D International. Ήταν επίσης μακροχρόνιος επενδυτής και επιχειρηματίας, οργανώνοντας μικρές επιχειρήσεις και ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες. Ήταν επίσης συχνός κεντρικός ομιλητής και παρουσιαστής ραδιοφωνικών εκπομπών.

Στα πολυάριθμα βραβεία του περιλαμβάνονται το μετάλλιο εξαιρετικών υπηρεσιών της NASA και το μετάλλιο διακεκριμένων υπηρεσιών της NASA. Για τις υπηρεσίες του εισήχθη στο Hall of Fame των αστροναυτών, στο International Space Hall of Fame, στο Iowa Aviation Hall of Fame, στο San Diego Air and Space Museum Hall of Fame και στο Houston Hall of Fame. Ο Cunningham και το πλήρωμα του Apollo 7 κέρδισαν επίσης ένα Emmy με τη μορφή του Ειδικού Βραβείου Επιτρόπου της Εθνικής Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών.