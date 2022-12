Εφιαλτικές στιγμές έζησαν επιβάτες πτήσης της Hawaiian Airlines καθώς εξαιτίας σοβαρών αναταράξεων τραυματίστηκαν 36 άτομα, με ορισμένους από αυτούς μάλιστα να μεταφέρονται στα επείγοντα.

Η πτήση από το Φίνιξ της Αριζόνα στη Χονολουλού μετατράπηκε σε πραγματικό εφιάλτη για τους 278 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος.

Όπως έγινε γνωστό, οι αναταράξεις σημειώθηκε περίπου 15 λεπτά πριν το αεροσκάφος προσγειωθεί στη Χονολουλού.

Έντεκα ασθενείς ήταν σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών της Χονολουλού. Μεταξύ αυτών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ήταν και ένα παιδί 14 μηνών.

Οι τραυματισμοί των ασθενών περιελάμβαναν σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ρήξεις, μώλωπες και απώλεια συνείδησης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές έκτακτης ανάγκης στη Χονολουλού.

Αρκετοί επιβάτες τραυματίστηκαν χτυπώντας πάνω στα τοιχώματα της καμπίνας και υπέστησαν μώλωπες και εκδορές, ενώ ορισμένοι αισθάνθηκαν ναυτία και τάση για εμετό. Τουλάχιστον ένας από τους επιβάτες έχασε τις αισθήσεις του, σύμφωνα με τον επικεφαλής των Ιατρικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Χονολουλού, Τζιμ Άιρλαντ.

CNN: At least 36 people on a Hawaiian Airlines flight injured, with 20 taken to emergency rooms, after their plane encountered “severe turbulence” on a flight from Phoenix to Honolulu. pic.twitter.com/4dvUPyH6tU

Ο υπεύθυνος της αεροπορικής εταιρίας χαρακτήρισε τις ακραίες αναταράξεις ως μια «μεμονωμένη ανωμαλία». Όπως τόνισε ο ίδιος, η αεροπορική εταιρεία δεν έχει ξαναδεί κάποιο αντίστοιχο φαινόμενο στην πρόσφατη ιστορία.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισθανόμαστε τυχεροί που δεν υπήρξαν θάνατοι ή άλλοι κρίσιμοι τραυματισμοί. Ελπίζουμε όλοι οι επιβάτες να αναρρώσουν σύντομα πλήρως» σημείωσε ο Άιρλαντ στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.

(1/2) UPDATE: We are continuing to support our guests and employees who sustained injuries today after Flight HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence. We are also conducting a thorough inspection of the aircraft before returning it to service.

— Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) December 19, 2022