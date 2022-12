«Γεια σε όλους, εδώ Ντόναλντ Τραμπ. Ελπίζω ο αγαπημένος σας πρόεδρος όλων των εποχών, καλύτερος από τον Λίνκολν, καλύτερος από τον Ουάσιγκτον. Έχω μια σημαντική ανακοίνωση να κάνω»…

Το τελευταίο βίντεο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο κυκλοφόρησε ακριβώς ένα μήνα μετά την απόφασή του να διεκδικήσει εκ νέου το αξίωμα το 2024, ήταν κατά πολλούς ακόμη μια απόδειξη ότι η προεκλογική καμπάνια του δείχνει να έχει βαλτώσει.

Η νέα ανακοίνωση, που άφησε άφωνους πολλούς, δεν ήταν παρά η διάθεση μιας σειράς κιτς NFTs με τη μορφή του Τραμπ σε διάφορες εκδοχές -από υπερήρωας, έως σερίφης ή αστροναύτης.

Πολλοί αντιμετώπισαν την κίνηση με χλεύη, πολλώ μάλλον εν μέσω κατάρρευσης της αγοράς κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ ξεπούλησε μέσα σε μόλις ένα 12ωρο την «πραμάτεια» του: 44.000 «υπέροχες καλλιτεχνικές δημιουργίες από τη ζωή και την καριέρα μου», όπως είπε.

Διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου collecttrumpcards.com, κόστισαν 99 δολάρια η καθεμία, συμμετέχοντας αυτόματα σε κλήρωση για «φοβερά δώρα», που κυμαίνονται από δείπνο με τον Τραμπ, έως ένα παιχνίδι γκολφ ή μια βιντεοκλήση μαζί του.

Οι… γαλαντόμοι που θα αγόραζαν 45 NFTs είχαν «εγγυημένο εισιτήριο σε εορταστικό γκαλά» με τον πρώην πρόεδρο στη νότια Φλόριντα, με «τα έξοδα ταξιδιού να βαρύνουν αποκλειστικά όσους παρευρεθούν».

Με αυτά και με άλλα, ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας-πρώην πρόεδρος συγκέντρωσε 4,4 εκατομμύρια δολάρια, με δικαίωμα ποσοστού 10% επί του ποσού «σε κάθε δευτερογενή πώληση μιας ψηφιακής κάρτας Τραμπ». Την επομένη κιόλας, η τιμή τους είχε φτάσει τα 240 δολάρια εκάστη.

Στον ιστότοπο των τραμπικών NFTs δεν γίνεται πάντως καμία αναφορά στην προεκλογική εκστρατεία του. Για την ακρίβεια, στην ενότητα FAQ διευκρινίζεται ότι η πώλησή τους «δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε πολιτική εκστρατεία».

Επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπεται. Δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν λόγο για εξόφθαλμη «κοροϊδία» και «απάτη»…

