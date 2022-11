Πυρκαγιά ξέσπασε, το μεσημέρι του Σαββάτου, σε υπό κατασκευή κτίριο στη νεόκτιστη πόλη Λουσέιλ στο Κατάρ, η οποία φιλοξενεί μερικούς από τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα), σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιομέτρων από το γήπεδο Λουσέιλ.

The Civil Defense controls a fire in three warehouses in Umm Al-Amd area without casualties. #MOIQatar

— Ministry of Interior (@MOI_QatarEn) November 26, 2022