Στα άκρα φαίνεται πως οδηγούνται οι σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την περιβόητη συνέντευξη του Πορτογάλου άσου στον Πιρς Μόργκαν. Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε για τα καλά, με τους «κόκκινους διαβόλους» να περνούν πλέον στην αντεπίθεση.

Όπως έγινε γνωστό από τα αγγλικά Μέσα, το απόγευμα της Τετάρτης (16/11) αφαιρέθηκε μία τεράστια αφίσα του Ρονάλντο με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, η οποία υπήρχε έξω από το «Old Trafford». Ο CR7 είναι πλέον ανεπιθύμητος στον σύλλογο, με το ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος τον Ιανουάριο να μην είναι καθόλου απίθανο.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo

— Football Daily (@footballdaily) November 16, 2022