Οι φόβοι για τον Μπεν Τσίλγουελ επιβεβαιώθηκαν. Ο τραυματισμός του Άγγλου μπακ στο πόδι αποδείχθηκε σοβαρός, τόσο που θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, γεγονός που τον καθιστά νοκ-άουτ από τα «λιοντάρια» ενόψει Μουντιάλ αλλά και από τους Μπλε για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Έτσι δημιουργείται ένα τεράστιο κενό στις θέσεις των μπακ για την Αγγλία, καθώς εκτός του Τσίλγουελ, στα «πιτς» βρίσκονται τόσο ο Ρις Τζέιμς όσο και ο Κάιλ Γουόκερ.

Chelsea confirm Ben Chilwell has undergone a scan on his hamstring and results show he has suffered a significant injury

He is expected to miss the World Cup ❌ pic.twitter.com/Bsrg1WLWMy

— Football Daily (@footballdaily) November 5, 2022