Ο ουκρανικός στρατός «εισήλθε» σήμερα στην πόλη Λιμάν, στην ανατολική Ουκρανία, έναν σιδηροδρομικό κόμβο κρίσιμης σημασίας για τη Μόσχα, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι ουκρανικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις εισήλθαν στη Λιμάν, στην επαρχία Ντονέτσκ», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο.

Διαβάστε επίσης: Συνελήφθη από ρωσική περίπολο ο γενικός διευθυντής του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Σε βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, που συνοδεύει την ανάρτηση, εμφανίζονται δύο Ουκρανοί στρατιώτες που κουνούν και στη συνέχεια κρεμούν την ουκρανική σημαία σε μια ταμπέλα που γράφει «Λιμάν», στην είσοδο της πόλης.

«Ξεδιπλώνουμε τη σημαία μας και την τοποθετούμε στη γη μας. Η Λιμάν θα είναι πάντα μέρος της Ουκρανίας», ακούγεται να λέει ένας από τους δύο χαμογελώντας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έχει «περικυκλώσει» πολλές χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες στην πόλη Λιμάν η οποία βρίσκεται στην επαρχία Ντονέτσκ, την οποία προσάρτησε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου η Ρωσία.

Ο κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Λουγκάνσκ, Σέρχιι Γκαϊντάι, είχε δηλώσει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που βρίσκονται στην πόλη Λιμάν «έχουν τρεις επιλογές: να φύγουν, να πεθάνουν όλοι μαζί ή να παραδοθούν».

2/2

About 5,000 invaders are trapped in the #Liman cauldron. They asked their leadership for the opportunity to go out, to which they were refused. Now they have three options: try to break through, surrender, or die together.#Ukraine #Ukrainian #UkraineWar #UkraineRussianWar pic.twitter.com/bDCXr2dOUh

— 🇺🇦Ukraine News Live🇺🇦 (@UkraineNewsLive) October 1, 2022