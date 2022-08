Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για όσα συμβαίνουν στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, με τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι να σημαίνει συναγερμό και να κάνει έκκληση να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή περιοχή της Ουκρανίας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα διεθνή ΜΜΕ σε ρεπορτάζ τους, όπως το CNN, επιβεβαιώνουν ότι οι βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό συνεχίζονται με αποτέλεσμα να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής. Ο κ. Γκρόσι ενημέρωσε ότι οι βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας ενός από τους αντιδραστήρες.

«Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για τον βομβαρδισμό του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης, που αναδεικνύει τον πολύ ρεαλιστικό κίνδυνο μίας πυρηνικής καταστροφής η οποία μπορεί να απειλήσει την δημόσια υγεία και το περιβάλλον στην Ουκρανία και (σ.σ. περιοχές) πέραν αυτής», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο γενικός διευθυντής της IAEA.

Ο Γκρόσι καλεί όλες τις πλευρές στην ουκρανική σύρραξη να επιδείξουν την «ύψιστη αυτοσυγκράτηση» στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού.

Βλήματα έπληξαν γραμμή υψηλής τάσης του σταθμού αναγκάζοντας τον διαχειριστή να θέσει εκτός λειτουργίας πυρηνικό αντιδραστήρα παρά το γεγονός ότι δεν ανιχνεύθηκε διαρροή ραδιενέργειας. Ο πυρηνικός σταθμός κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις στις αρχές του Μαρτίου, στην αρχική φάση του πολέμου, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί με Ουκρανούς τεχνικούς.

Η ουκρανική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom επέρριψε στην Ρωσία την ευθύνη για τις ζημίες στον σταθμό, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις για τον βομβαρδισμό, λέγοντας ότι διαρροή ραδιενέργειας αποφεύχθηκε μόνο κατά τύχη.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι στρατιωτικές επιχειρήσεις που απειλούν την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια «είναι απολύτως απαράδεκτες και πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία».

«Οποιαδήποτε δύναμη πυρός κατευθύνεται προς και από τον σταθμό ισοδυναμεί με παιγνίδι με την φωτιά, με εν δυνάμει καταστροφικές συνέπειες», συμπλήρωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα μια σκληρότερη διεθνή απάντηση μετά από αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ρωσική «πυρηνική τρομοκρατία» μετά τον βομβαρδισμό του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο Ζελένσκι ζήτησε επιβολή κυρώσεων στη ρωσική πυρηνική βιομηχανία και τα πυρηνικά καύσιμα, έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης στο Twitter.

Positively assessed the start of grain export by sea. Coordinated preparations for the Crimea Platform Summit and other events. Emphasized the importance of unblocking the package of macro-financial assistance for Ukraine as soon as possible. (2/2)

