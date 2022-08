Κόσμος άρχισε να συρρέει στο αεροδρόμιο της Ταϊπέι στην Ταϊβάν, αναμένοντας την άφιξη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής, Νάνσι Πελόζι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ουκρανικού «Nexta» στο Twitter, βίντεο δείχνει πολίτες της πρωτεύουσας της Ταϊβάν να συρρέουν στις εγκαταστάσεις γύρω από το αεροδρόμιο «Songshan» της Ταϊπέι, περιμένοντας να προσγειωθεί το αεροπλάνο, που πιστεύουν ότι μεταφέρει την Νάνσι Πελόζι.

#Taipei residents gather around «Songshan» Airport waiting for Pelosi’s special flight to land. pic.twitter.com/W21evcAN91

— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022