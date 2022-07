Διαδηλωτές εισέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής 1/7/2022 στην έδρα του κοινοβουλίου της Λιβύης στο Τομπρούκ, διαμαρτυρόμενοι για την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα.

Πολλά τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν ότι οι διαδηλωτές μπήκαν στο κτίριο και το λεηλάτησαν. Στα πλάνα διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός γύρω από το κτίριο, καθώς οι διαμαρτυρόμενοι, στην πλειονότητά του νεαρής ηλικίας, έβαλαν φωτιά σε ελαστικά στους γύρω δρόμους.

Άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα μέρος του κτιρίου φλέγεται.

Protesters have stormed and set fire to Libya’s parliament building in the eastern city of Tobruk, demonstrating against deteriorating living conditions and political deadlock #libya #protests pic.twitter.com/1GbCwi1AX2

Το κοινοβούλιο ήταν άδειο όταν μπήκαν μέσα οι διαδηλωτές, αφού η σημερινή ημέρα ήταν αργία για τη Λιβύη.

Ένας διαδηλωτής έριξε με μπουλντόζα την εξωτερική πύλη του κτιρίου, διευκολύνοντας την είσοδο των υπολοίπων στον χώρο. Αυτοκίνητα βουλευτών που ήταν σταθμευμένα εκεί πυρπολήθηκαν.

Λίγο αργότερα έφτασαν και άλλα μηχανήματα έργου και άρχισαν να ξηλώνουν ορισμένα τμήματα των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου.

#Libya : Protesters unleash anger on parliament building in #Tobruk which voted in rival prime minister Fathi Bashaga, once again dividing the country between powerbases in Tripoli & the east #طبرق pic.twitter.com/YuAjgdAWlT

— sebastian usher (@sebusher) July 1, 2022