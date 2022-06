«Eίναι αναμφίβολα μια ιστορική μέρα. Γράφουμε ιστορία. Μια νέα ιστορία για την Κολομβία, για τη Λατινική Αμερική, για τον κόσμο», πανηγύρισε ο Γκουστάβο Πέτρο μετά την σημαδιακή νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας.

Οι κάλπες της Κυριακής σηματοδοτούσαν την τρίτη προσπάθειά του να κατακτήσει το αξίωμα -το είχε επιχειρήσει ξανά ανεπιτυχώς το 2010 και το 2018.

Η εκλογή του είναι πράγματι ιστορική: ένας πρώην αντάρτης γίνεται ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στα χρονικά της βαθιά συντηρητικής Κολομβίας, με την υπόσχεση «μιας πραγματικής, θεμελιώδους αλλαγής».

Έρχεται, δε, ως συνέχεια ενός κύματος πολιτικής μετατόπισης προς τα Αριστερά στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής: από το Μεξικό, την Αργεντινή και τη Βολιβία, έως πιο πρόσφατα το Περού, τη Χιλή και την Ονδούρα.

Επόμενο σημείο αναφοράς αναμένεται να γίνει τον επόμενο Οκτώβριο η Βραζιλία.

Ο χρόνος ωστόσο θα δείξει εάν εάν αυτό το κύμα θα είναι παλιρροϊκό.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο διαχείρισης της εξουσίας, της οικονομίας και των εκάστοτε εσωτερικών προβλημάτων.

Στην περίπτωση του 62χρονου Γκουστάβο, ο δρόμος μπροστά του φαντάζει ήδη δύσκολος, στρωμένος με «αγκάθια».

Όμως ο ίδιος έχει μάθει από μικρός να δίνει μάχη για τα «πιστεύω» του…

What Latin America looks like after the victory of Gustavo Petro in Colombia.

The RED Tide. Next is Brazil. pic.twitter.com/uedG54UM1O

— Advaid അദ്വൈത് (@Advaidism) June 20, 2022