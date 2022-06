Η διοίκηση της Λίβερπουλ συμφώνησε με τον Τζέιμς Μίλνερ την επέκταση του συμβολαίου συνεργασίας τους για ένα ακόμη χρόνο.

Ο 36χρονος μέσος έχει «γράψει» 289 συμμετοχές με τη Λίβερπουλ, τις περισσότερες από κάθε σύλλογο στον οποίο έχει αγωνιστεί στην καριέρα του, με απολογισμό 26 τέρματα και 44 ασίστ.

Το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο του, αλλά ο Γιούργκεν Κλοπ έχει εισηγηθεί στη διοίκηση την παραμονή του, καθώς ποντάρει πάντα στην εμπειρία του και στο γεγονός πως μπορεί να βοηθήσει σε πολλές θέσεις.

Ο Μίλνερ θέλει να μείνει στη Λίβερπουλ και για να το κάνει πράξη δέχτηκε σημαντική μείωση στις αποδοχές του.

We are delighted to announce that @JamesMilner has signed a new contract extension with the Reds 🙌🔴 pic.twitter.com/uaSHd0W4nJ

— Liverpool FC (@LFC) June 6, 2022