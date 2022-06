Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ η οποία εδρεύει στη Βρετανία, το τουρκικό πυροβολικό έπληξε περιοχές υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), ιδίως στην Ταλ Ταμρ και στην Αμπού Ρασίν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

Προχθές Τετάρτη, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως θα αρχίσει νέα στρατιωτική επιχείρηση της χώρας του εναντίον των κούρδων μαχητών σε δύο πόλεις της βόρειας Συρίας.

Η επιχείρηση της Αγκυρας έχει σκοπό να «απαλλάξει από τους τρομοκράτες την Ταλ Ριφάτ και την Μάνμπιτζ», συνόψισε ο κ. Ερντογάν, απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Αναφερόταν στα δύο σημαντικότερα αστικά κέντρα εκτός του τουρκικού ελέγχου δυτικά του Ευφράτη ποταμού. Ελέγχονται από τις Δυνάμεις Προστασίας του Λαού (YPG), τη βασική συνιστώσα των ΣΔΔ, οργάνωση που η Αγκυρα χαρακτηρίζει «τρομοκρατική», τη θεωρεί τον συριακό βραχίονα του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK).

Ο Φραχάντ αλ Σάμι, εκπρόσωπος των ΣΔΔ, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι τουρκικές δυνάμεις και σύροι αντάρτες προσκείμενοι στην Αγκυρα προσπάθησαν να παρεισφρήσουν χθες στον βόρειο τομέα της Μάνμπιτζ, αλλά απωθήθηκαν από τους κούρδους μαχητές.

Meanwhile #Turkey counties to transfer APC, rockets launchers and soldiers to N #Syria pic.twitter.com/TwzmrT66Ar

— Middle East Update (@islamicworldupd) June 2, 2022