Το Πίτσμπουργκ, στην Πολιτεία της Πενσιλβάνια, είναι η πόλη στην οποία βρίσκεται το Andy Warhol Museum· το οποίο προγραμματίζει σε διάστημα 10 ετών τη δημιουργία της Pop District ώστε να εξασφαλιστεί ότι «ο επόμενος Andy Warhol δεν θα χρειάζεται να φύγει από το Πίτσμπουργκ για να γίνει Andy Warhol» όπως τόνισε, σε ανακοίνωση, ο Sam Reiman, διευθυντής του Richard King Mellon Foundation που ηγείται της χρηματοδότησης της νέας συνοικίας. Η επιτυχία του πρότζεκτ θα μετατρέψει τη North Shore του Πίτσμπουργκ σε νέο προορισμό πολιτιστικού τουρισμού, με δημόσια τέχνη, παραγωγή σε ψηφιακά μέσα, ζωντανή μουσική και περφόρμανς. Επιπλέον, θα προωθήσει οικονομική ανάπτυξη μέσω τεχνών.

«The project, led by The Andy Warhol Museum, aims to provide programming and creative spaces for local artists, youth and residents alike.»#warholPopDistrict #Pittsburgh #community #arthttps://t.co/vPtbkzV7gp

— The Andy Warhol Museum (@TheWarholMuseum) May 24, 2022