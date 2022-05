Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Άγκυρα και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον συναγερμό ασφαλείας που εξέδωσαν οι ΗΠΑ και προειδοποιούσε τους Αμερικανούς πολίτες για βίαιη επέμβαση της τουρκικής αστυνομίας στις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη.

Η αμερικανική πρεσβεία είχε προειδοποιήσει τους Αμερικανούς πολίτες που ζουν στην Τουρκία να αποφύγουν να βρεθούν στη συγκέντρωση που διοργάνωσε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην Κωνσταντινούπολη.

Turkish foreign ministry summons US Ambassador Flake to give him a dressing down over US security alert in Istanbul which warned the US citizens on a heavy handed Turkish police intervention against the Turkish opposition rally

The rally eventually ended without any incident

