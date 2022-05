Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ένα σύγχρονο πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα, πυρπολώντας το, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού στη νότια Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Σέρχι Μπράτσουκ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το Vsevolod Bobrov χτυπήθηκε κοντά στο Φιδονήσι, όπου τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η είδηση δεν επιβεβαιώνεται ακόμα από ανεξάρτητες πηγές.

⚡️Official: Another Russian ship hit by Ukrainian navy near Zmiinyi Island.

As a result of the attack, Vsevolod Bobrov, one of the newest ships of the Russian Navy, caught fire, according to Serhiy Bratchuk, a spokesman for the Odesa regional military administration.

