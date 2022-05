Όπως όλα δείχνουν η φετινή χρονιά είναι η τελευταία στην οποία ο Γκάμπριελ Ζεσούς αγωνίζεται με τα χρώματα της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Βραζιλιάνος φορ αναμένεται να αποτέλεσει παρελθόν από την ομάδα του Μάντσεστερ, με αρκετές ομάδες να έχουν βάλει στο στόχαστρο την περίπτωση του.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Άρσεναλ με τα αγγλικά Μέσα να αναφέρουν πριν από μερικό διάστημα πως οι δυο πλευρές έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με στόχο την έναρξη της συνεργασίας τους ενόψει της επόμενης σεζόν.

Μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε απόλυτα από τον μάνατζερ του Βραζιλιάνου, Μαρσέλο Πετινάτι, ο οποίος αποκάλυψε πως ο πελάτης του βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους Λονδρέζους.

«Είχαμε συζητήσεις με την Άρσεναλ για τον Γκάμπριελ Ζεσούς. Μας αρέσει το πρότζεκτ, είναι μια πιθανότητα που εξετάζουμε. Υπάρχουν ακόμα έξι κλαμπ που ενδιαφέρονται για τον Γκάμπριελ, αλλά εκείνος είναι επικεντρωμένος στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν με την Μάντσεστερ Σίτι. Θα δούμε τι θα γίνει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Exclusive. Gabriel Jesus agent Marcelo Pettinati tells me: “We had talks with Arsenal about Gabriel Jesus, we like the project – it’s a possibility we’re discussing”. 🚨🇧🇷 #AFC

“There are 6 more clubs interested in Gabriel – he’s focused on final games with Man City, we’ll see”. pic.twitter.com/kEHF2LqAdC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2022