Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει να… τρελαίνει κόσμο στην Αγγλία και μετά τη μεγάλη της νίκη μέσα στην έδρα της πρωτοπόρου Φούλαμ, όχι απλά εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα playoffs της Championship, αλλά έχει πολλές ελπίδες ακόμη και απευθείας άνοδο στην Premier League.

Με τρία ματς να απομένουν, η ομάδα του Στιβ Κούπερ βρίσκεται στο -3 από τη δεύτερη Μπόρνμουθ και δείχνει ικανή γι’ αυτό που λίγους μήνες πριν φαινόταν ακατόρθωτο.

Ο γιος του ιδιοκτήτη του συλλόγου Βαγγέλη Μαρινάκη, Μιλτιάδης, βρέθηκε για ακόμη μία φορά κοντά στην ομάδα και μέσω των social media έστειλε το δικό του μήνυμα.

«Υπέροχη νίκη και απίστευτη στήριξη. Ας συνεχίσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μιλτιάδης Μαρινάκης που έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια.

Amazing victory and unreal support. Let’s keep going! #NFFC pic.twitter.com/cbBDXjJZjG

— Miltiadis Marinakis (@mil7iadis) April 26, 2022