Εκφράσεις ικανοποίησης αλλά και ανακούφισης έχουν σχηματιστεί εδώ και λίγες ώρες στο πρόσωπο αρκετών ευρωπαίων ηγετών για τη νίκη και επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν στη γαλλική προεδρία.

Συναισθήματα που εκφράστηκαν μέσα από τα μηνύματα και τις ευχές τους προς τον γάλλο πρόεδρο, ο οποίος επικράτησε ξανά (μετά το 2017) επί της Μαρίν Λεπέν με διαφορά περίπου 16-17 μονάδων.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, καθώς και οι πρωθυπουργοί του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, ήταν ανάμεσα στους πρώτους ηγέτες που συνεχάρησαν τον Εμανουέλ Μακρόν.

«Μπράβο Εμανουέλ», έγραψε ο Μισέλ στο Twitter. «Σε αυτή την ταραχώδη περίοδο, χρειαζόμαστε μια σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία πλήρως αφοσιωμένη σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγαλύτερη κυριαρχία και στρατηγική ισχύ».

En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.



Ο Αλεξάντερ ντε Κρο και ο Ξαβιέρ Μπετέλ, επίσης, συνεχάρησαν άμεσα τον Μακρόν στο Twitter. Σημειώνεται ότι και οι τρεις του είναι κεντρώοι σύμμαχοι του Μακρόν.

Από τους πρώτους που έστειλαν μηνύμα στον γάλλο πρόεδρο ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Μια σημαντική νίκη για την Γαλλία, την Ευρώπη και την Δημοκρατία» έγραψε στα γαλλικά ο έλληνας πρωθυπουργός.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έδωσαν επίσης συγχαρητήρια στον Εμανουέλ Μακρόν, χαιρετίζοντας και εκείνοι με τη σειρά τους το αποτέλεσμα.

«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε την εκτενή και εποικοδομητική συνεργασία μας εντός της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, και να ενισχύσουμε περαιτέρω την άριστη σχέση μεταξύ των χωρών μας» δήλωσε ο Ρούτε στο Twitter.

Στη δική της δήλωση, η φον ντερ Λάιεν απήχησε τις δηλώσεις του ολλανδού προέδρου.

Οι Γάλλοι απέρριψαν τον «διχαστικό εθνικισμό» επιλέγοντας «μια ισχυρή Γαλλία μέσα σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς σμηείωσε στην ανάρτησή του στο twitter: «Με την ηχηρή νίκη του Εμανουέλ Μακρόν, οι Γάλλοι απέρριψαν τον διχαστικό εθνικισμό και επέλεξαν μια ισχυρή Γαλλία μέσα σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση».

With the @EmmanuelMacron resounding victory, the French have rejected divisive nationalism and chosen a strong France within a strong European Union.

