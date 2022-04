Έχοντας αναλάβει μόλις πρόσφατα τον νέο ρόλο του ως επικεφαλής της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως η Μόσχα ονομάζει την εισβολή στην Ουκρανία, ο Ρώσος στρατηγός Αλεξάντερ Ντβόρνικοφ καλείται από το Κρεμλίνο να φέρει τη νίκη σε έναν αιματηρό πόλεμο που πλέον κλείνει δύο μήνες.

Σχεδόν εννιά μήνες νωρίτερα -προετοιμαζόμενος από τότε για τη ρωσική εισβολή- ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε διορίσει τον στρατηγό Βαλέρι Ζάλουζνι αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, με αποστολή να κρατήσει την άμυνα απέναντι σε έναν σαφώς πιο ισχυρό εχθρό.

Τώρα, οι δύο ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές των εμπόλεμων ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων βρίσκονται αντιμέτωποι στο Ντονμπάς, στα ανατολικά της Ουκρανίας, στη δεύτερη και πιο κρίσιμη φάση μιας ένοπλης σύγκρουσης που εξελίσσεται ως η πιο ολέθρια στην Ευρώπη από την εποχή του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Μεταξύ τους διαφέρουν σχεδόν στα πάντα, ακόμη και στη δομή και φιλοσοφία των ίδιων των στρατών τους.

Της Ρωσίας, είναι πιο συγκεντρωτικός. Της Ουκρανίας είναι πιο ευέλικτος, βασισμένος πια στα πρότυπα του ΝΑΤΟ και της Δύσης, από την οποία λαμβάνει εξάλλου αδρά βοήθεια, εξοπλισμό και πληροφορίες.

Υπό αυτή την έννοια, πρόκειται για την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο διαφορετικών στρατηγικών αντιλήψεων Ανατολής και Δύσης.

Από το αποτέλεσμα αυτής της μονομαχίας άλλωστε δεν θα κριθεί μόνο το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά και η αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη και πέρα από αυτή για τις επόμενες δεκαετίες.

Στρατηγοί έτοιμοι για όλα

Οι δύο στρατηγοί ανήκουν σε διαφορετικές γενιές και κόσμους.

Ο Ντβόρνικοφ, 61 ετών, είναι γέννημα-θρέμμα της ΕΣΣΔ.

Ο 49χρονος Ζάλουζνι γεννήθηκε μεν επί Σοβιετικής Ένωσης, όμως ενηλικιώθηκε και ανδρώθηκε στην ανεξάρτητη Ουκρανία.

Η σταδιοδρομία τους στο στράτευμα πλέον τους καθορίζει.

Απόφοιτος της σοβιετικής Στρατιωτικής Σχολής Φρούνζε, πλην όμως όχι προσκολλημένος στη σοβιετική στρατιωτική θεωρία, ο Ρώσος στρατηγός έχει πια ως… σήμα κατατεθέν την τακτική του ανηλεούς «σφυροκοπήματος» με αεροπορικούς βομβαρδισμούς και βολές πυροβολικού, που μοιραία έχουν ως αποτέλεσμα μαζικές καταστροφές και βαρύτατες απώλειες αμάχων.

Το διαπίστωσε ιδίοις όμμασι όταν υπηρέτησε στην εκστρατεία «καμένης γης» στον Δεύτερο Πόλεμο της Τσετσενίας (1999-2009). Και το εφήρμοσε στο έπακρο στη Συρία με αδιάκριτους βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών, νοσοκομείων και άλλων κρίσιμων υποδομών, όταν το 2015 ανέλαβε διοικητής των εκεί ρωσικών δυνάμεων.

When Putin gave the Hero of Russia award to General Alexander Dvornikov (rather than prosecute him), Putin endorsed the attacks on civilians that he oversaw in Syria. His appointment to lead the invasion of Ukraine now encourages more such war crimes. https://t.co/c8yQBK9B9a — Kenneth Roth (@KenRoth) April 18, 2022

Όταν ισοπεδώθηκε πια και το Χαλέπι, απέκτησε στη Δύση το προσωνύμιο «Ο χασάπης της Συρίας».

Στη χώρα του, τιμήθηκε από τον πρόεδρο Πούτιν για τις υπηρεσίες του με το μετάλλιο του «Ήρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Αναλαμβάνοντας τώρα τα «ηνία» της στρατιωτικής επιχείρησης στο Ντονμπάς, ο Ντβόρνικοφ βρίσκεται -ως Διοικητής της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας- σε πιο γνώριμα για τον ίδιο εδάφη.

Ο διορισμός του αποσκοπεί στον καλύτερο συντονισμό των ρωσικών δυνάμεων, μετά την ανασύνταξή τους στα ανατολικά ουκρανικά εδάφη και την έναρξη της επόμενης φάσης του πολέμου.

Θεωρείται από τους πλέον έμπειρους αξιωματικούς της Ρωσίας και εξαιρετικά αποτελεσματικός στη διοίκηση μάχης σε αστικό περιβάλλον.

Προς το παρόν, δίνει έμφαση στην ευρεία χρήση του πυροβολικού και πρωτίστως της αεροπορικής ισχύος.

Στόχος του στην παρούσα φάση είναι να αποδυναμώσει και να παγιδεύσει στα ανατολικά τις εκεί ουκρανικές δυνάμεις, καθιστώντας τες εύκολο στόχο.

Αναλυτές και αξιωματούχοι στο Κίεβο προβλέπουν ότι η επόμενη κίνηση θα περιλαμβάνει ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση για την «εκκαθάριση» του Ντονμπάς και την παγίωση της γεωγραφικής σύνδεσης της περιοχής με την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, ενόσω εντείονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί και στον στρατηγικής σημασίας ουκρανικό νότο.

General Valeriy Zaluzhny, Ukraine’s new commander-in-chief, says no more officials or lawmakers visiting the war zone of Donbas in the next 10 days. The military need to transfer their duties and authorities in a calm atmosphere.

Shows his temper starting on day one. pic.twitter.com/yKBf1v4IIX — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) August 3, 2021

Ο Βαλέρι Ζάλουζνι από την άλλη ενσαρκώνει τη νέα γενιά του στρατού της Ουκρανίας και μια διαφορετική τακτική πολέμου, στην οποία εκπαιδεύτηκε τα τελευταία χρόνια από το ΝΑΤΟ.

Βασίζεται σε ευέλικτους διοικητές πεδίου, που δεν εκτελούν απλά σχέδια μάχης, αλλά παίρνουν και πρωτοβουλίες.

Κάτι βέβαια στο οποίο τώρα συντελεί και ο εξοπλισμός των ουκρανικών δυνάμεων από τη Δύση με φορητά πυραυλικά συστήματα -όπως τους αντιαρματικούς Javelin και τους αντιαεροπορικούς Stinger- και οπλισμένα drones.

«Θέλουμε να ξεφύγουμε από τους χάρτες και τα σχέδια μάχης -ας πούμε- του 1943», είχε πει ο Ζάλουζνι σε συνέντευξή του στην ουκρανική στρατιωτική έκδοση Army Inform πριν από δύο χρόνια. «Μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικές μεθόδους», ανέφερε από τότε, «για να πετύχω έναν στόχο».

Όπως πολλοί άλλοι Ουκρανοί στρατιωτικοί, έτσι και αυτός ετοιμαζόταν για τον πόλεμο με τους Ρώσους από το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας.

Εκείνη τη περίοδο, ο ίδιος πολεμούσε τους ρωσόφωνους αυτονομιστές στα μέτωπα του Ντονμπάς.

Έκτοτε, συμμετείχε συχνά σε κοινά ναυτικά, χερσαία και αεροπορικά γυνμάσια του ΝΑΤΟ.

Ανέλαβε Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων με απόφαση του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι μόλις τον περασμένο Ιούλιο.

The Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, Lieutenant-General Valeriy Zaluzhny was awarded the rank of General on March 4. It was announced by President Zelenskyy during his late evening address to Ukrainianshttps://t.co/tSxZGiyAtZ pic.twitter.com/LnJlF7ONIl — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 5, 2022

Από τις πρώτες αποφάσεις του, με το που ανέλαβε πέρυσι τα νέα του καθήκοντα, ήταν να επιτρέψει στους Ουκρανούς στρατιώτες να ανοίγουν πυρ κατά βούληση ως αντίποινα στα μέτωπα του Ντονμπάς με τους ρωσόφωνους αυτονομιστές.

Τον περασμένο Νοέμβριο εν τω μεταξύ διόρισε σύμβουλό του τον διαβόητο Ντμίτρο Γιάρος, πρώην αρχηγό του νεοναζιστικού «Δεξιού Τομέα».

Σχεδόν ένα μήνα μετά ωστόσο ο Γιάρος παύθηκε των καθηκόντων του. Όπως ανέφερε τότε η ουκρανική εφημερίδα Ukrayinska Pravda, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων αρνήθηκε να αποκαλύψει το παραμικρό για τη συνεργασία, επικαλούμενο τον απόρρητο χαρακτήρα των πληροφοριών.

Μέχρι πρότινος αντιστράτηγος, ο Ζάλουζνι προήχθη από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βαθμό του στρατηγού μόλις στις αρχές Μαρτίου, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τελώντας υπό το γενικό πρόσταγμά του, Ουκρανοί στρατιώτες και εθελοντές επίσης καταγγέλθηκαν για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της εν ψυχρώ εκτέλεσης Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου, κατά παράβαση των Συμβάσεων της Γενεύης.

Σήμερα, ο Βαλέρι Ζάλουζνι έχει το προσωνύμιο «Σιδηρούς στρατηγός» ή ο «άφθαρτος», όπως τον αποκαλούν πια στην πατρίδα του, όπου θεωρείται ήρωας.

Τίτλος, που εν πολλοίς θα κριθεί εκ νέου στα ανατολικά μέτωπα του αιματηρού πολέμου…