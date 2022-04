Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίζεται ότι σκότωσε δύο ακόμη Ρώσους στρατηγούς κατά τη διάρκεια μαχών στη νοτιοανατολική περιοχή της Χερσώνας.

Ένας τρίτος στρατηγός της 49ης γενικής στρατιάς της Ρωσίας φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά και ένα κινητό κέντρο διοίκησης καταστράφηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση των υπηρεσιών πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

According to Defense Ministry’s Intelligence Directorate, the military hit a Russian command post near occupied regional capital Kherson, allegedly killing two Russian generals and wounding one.



Δυτικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι περισσότεροι Ρώσοι στρατηγοί έχουν σκοτωθεί σε μάχη στην Ουκρανία από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την έλλειψη προετοιμασίας που μπορεί να απαιτεί από τους ανώτερους αξιωματικούς να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

Να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ο αριθμός των νεκρών Ρώσων στρατηγών έχει φτάσει τους 10 από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και μετά.

Δείτε σχετική ανάρτηση μετά τον θάνατο του στρατηγού Βλαντίμιρ Πέτροβιτς Φρόλοφ, του όγδοου στρατηγού που σκοτώθηκε στην Ουκρανία.

Major General Vladimir Petrovich Frolov, 8th army commander of the Russian Army, was buried in St. Petersburg

He is 8th general of Russian Army that killed by Ukrainian Forces in the Ukraine War#UkraineWar #Ucrania #breaking #Russia #UkraineRussianWar #Ukraine pic.twitter.com/K3QEB11GNV

