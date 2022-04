Κλοτσιές, ξύλο, τραβήγματα… μαλλιών. Το χθεσινό παιχνίδι στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι τα είχε όλα.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών ήταν ο Στέφαν Σάβιτς. Ο λόγος ωστόσο που ο Μαυροβούνιος βρέθηκε στο επίκεντρο δεν ήταν οι ποδοσφαιρικές του ικανότητες, αλλά τα όσα έκανε εκτός φάσεων και κυρίως στο τέλος, στη μεγάλη σύρραξη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Ο Σάβιτς πήγε και τράβηξε από την μπλούζα τον Φόντεν, που είχε δεχτεί μια «μυθική» κλοτσιά από τον Φελίπε, πριν πιάσει από τα μαλλιά τον Γκρίλις, κάτι που είχε κάνει και στο πρώτο ματς στο «Έτιχαντ».

Πολλοί θα περίμεναν να δεχτεί ο Σάβιτς κόκκινη κάρτα. Κι όμως, ο Μαυροβούνιος κατάφερε να ολοκληρώσει τα δύο παιχνίδια με ένα μοναδικό επίτευγμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόπερ της Ατλέτικο ολοκλήρωσε τα δύο ματς με τη Σίτι χωρίς να έχει υποπέσει σε φάουλ.

Ούτε ένα φάουλ σε 180+ λεπτά, στα οποία ήταν πρωταγωνιστής σχεδόν σε όλες τις «κοκορομαχίες».

0 – Stefan Savić didn’t commit a single foul over both legs of Atletico Madrid’s quarter-final tie against Manchester City. Unexpected. pic.twitter.com/HDcHFgiyK0

— OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2022