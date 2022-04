Την αναστολή όλων των δραστηριοτήτων της σε Ρωσία και Λευκορωσία ανακοίνωσε η εταιρεία ενοικίασης κατοικιών Airbnb.

«Οι επισκέπτες παγκοσμίως δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν νέες κρατήσεις για διαμονή στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία», αναφέρει εταιρεία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας παράλληλα ότι ούτε οι ταξιδιώτες που βρίσκονται στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία θα μπορούν να κάνουν νέες κρατήσεις μέσω του Airbnb.

Γνωστοποίησε επίσης ότι όλες οι κρατήσεις, που ξεκινούσαν από τις 4 Απριλίου ακυρώθηκαν.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως επισημάνει την αδυναμία της να διεκπεραιώσει συναλλαγές που συνδέονται με ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Ρωσία και τη Λευκορωσία λόγω των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την αποστολή δεκάδων χιλιάδων στρατευμάτων από τη Μόσχα στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Airbnb είχε προαναγγείλει την απόφαση αυτή, πριν από περίπου έναν μήνα, μέσω ενός tweet που έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μπράιαν Τσέσκι

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus

— Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022