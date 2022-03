«Αυτό είναι αντισηπτικό, δεν είναι βότκα».

Με αυτό το αστείο προσπάθησε να χαλαρώσει λίγο το κλίμα ο ουκρανός εκπρόσωπος, Νταβίντ Αρακχάμια, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο όπως φαίνεται κανείς δεν το βρήκε αστείο παρά μόνο ο ίδιος.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι της ρωσικής αποστολής κοιτούσε ένα αντισηπτικό με αποτέλεσμα ο ουκρανός να κάνει αυτό το σχόλιο.

Δείτε το βίντεο:

Arakhamia explains to Medinsky what an antiseptic looks like. He thought that there was vodka on the table. pic.twitter.com/mSgKeENa5o — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022

Σημειώνεται πως το κρύο, όπως αποδείχτηκε, αστείο ήρθε μετά τις αναφορές για δηλητηρίαση του ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Επί του θέματος χτες βγήκαν νέες αποκαλύψεις για την δηλητηρίαση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε την είδηση πως ο 55χρονος πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης.

Την ίδια στιγμή, ο δημοσιογράφος του Guardian, με ανάρτησή του στο Twiter, έδωσε και νέες πληροφορίες για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας πως ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς «έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία».

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. «Roman lost his sight for several hours» and was treated in Turkey, the source said. — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022

Δηλητηρίαση με χημικά όπλα βλέπουν οι επιστήμονες

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτει η ομάδα ερευνητικής δημοσιογραφίας «Bellingcat», πληροφορίες τις οποίες αναδημοσιεύει και ο Guardian, η δηλητηρίαση συνέβη το βράδυ 3ης προς 4η Μαρτίου.

Τα τρίμα μέλη της διαπραγματευτικής επιτροπής της Ουκρανίας εμφάνισαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε δηλητηρίαση με χημικά όπλα.

Όπως αναφέρει το «Bellingcat», με βάση τις εξ αποστάσεως και τις επιτόπιες εξετάσεις, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα συμπτώματα είναι πιθανότατα αποτέλεσμα διεθνούς δηλητηρίασης με απροσδιόριστο χημικό όπλο.