Αν και έχει καταδικάσει την εισβολή στην Ουκρανία, η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία.

Είναι επίσης η μόνη που χαρακτήρισε δημόσια, δια στόματος του Τούρκου ΥΠΕΞ, ευπρόσδεκτους τους Ρώσους ολιγάρχες και εταιρείες.

Ακόμη κι αν βρίσκονται στο «στόχαστρο» των δυτικών κυρώσεων…

«Κατ’ αρχήν εφαρμόζουμε κυρώσεις που έχουν εγκριθεί από τον ΟΗΕ. Οπότε εάν κάποιος Ρώσος πολίτης θέλει να επισκεφθεί την Τουρκία, φυσικά και μπορεί», δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, στο πλαίσιο του διεθνούς Φόρουμ της Ντόχα, στο Κατάρ.

«Αν εννοείτε αν αυτοί οι [Ρώσοι] ολιγάρχες μπορούν να έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική συναλλαγή στην Τουρκία», τόνισε, «τότε φυσικά αν είναι νόμιμο και δεν αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, θα το εξετάσω»…

Στο μεσοδιάστημα, γράφει η Φωνή της Αμερικής (VoA), «τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης βρίθουν αναφορών ότι ο Ρομάν Αμπράμοβιτς», ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των κυρώσεων της Βρετανίας και της Ε.Ε., όχι όμως και των ΗΠΑ,

«σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως βάση. Κάποια δημοσιεύματα», αναφέρει, «λένε ότι ο [Ρώσος] ολιγάρχης αγοράζει τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα».

