Νέα συνομιλία είχαν νωρίτερα σήμερα, Κυριακή, ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφορικά με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και το νέο γύρο διαπραγματεύσεων, για τον οποίο συμφώνησαν να γίνει στην Κωνσταντινούπολη.

Η νέα επικοινωνία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντιμίρ Πούτιν ήρθε μετά την είδηση ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, θα πραγματοποιηθούν στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Sky News νωρίτερα, οι διπλωματικές επαφές θα αρχίσουν αύριο και θα διαρκέσουν μέχρι την Τετάρτη.

Είναι άλλωστε γνωστό ότι η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της στη διεθνή διπλωματική «σκακιέρα», εμφανιζόμενη αποφασισμένη να διαμεσολαβήσει για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στη ρωσο-ουκρανική διένεξη.

«Η Τουρκία είναι ένα από τα λίγα κράτη που μπορούν να καθιερώσουν διάλογο και με τις δύο πλευρές. Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, σχεδιάζαμε να συγκεντρώσουμε τους δύο υπουργούς Εξωτερικών στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας, αλλά αυτό ήταν πριν από τον πόλεμο. Θέλουμε να φέρουμε την ουκρανική και τη ρωσική πλευρά μαζί σε υπουργικό επίπεδο. Χθες, ο Λαβρόφ επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο φόρουμ, αλλά δεν ξέρω αν ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας θα μπορέσει να έρθει υπό αυτές τις συνθήκες» είχε πει στις αρχές του μήνα ο τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως η Τουρκία είχε ζητήσει αρκετές φορές στο παρελθόν να μεταφερθούν στο έδαφός της οι συζητήσεις των δύο πλευρών.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την ημερομηνία της έναρξης των διαπραγματεύσεων».

Όπως αναφέρει, το Κίεβο είπε ότι νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στην Τουρκία, ενώ ο βασικός διαπραγματευτής της Ρωσίας τόνισε ότι θα ξεκινήσουν την Τρίτη χωρίς να επιβεβαιώσει την τοποθεσία.

#UPDATE Kyiv said a new round of negotiations would start Monday in Turkey, while Russia’s lead negotiator said they would begin on Tuesday without confirming the location

Read @AFP‘s global update on the war in Ukraine:https://t.co/IOZIBG5kgQ

— AFP News Agency (@AFP) March 27, 2022