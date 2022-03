Νέος γύρος διπλωματικών επαφών, ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία -σύμφωνα με τις πληροφορίες- από αύριο έως την Τετάρτη, όπως μεταδίδει το βρετανικό SkyNews, επικαλούμενο δηλώσεις του ουκρανού διαπραγματευτή, Ντέιβιντ Αραχαμία.

Η Τουρκία είχε ζητήσει αρκετές φορές στο παρελθόν να μεταφερθούν στο έδαφός της οι συζητήσεις των δύο πλευρών.

Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία περιέγραψε τις προηγούμενες συνομιλίες με τη Ρωσία, που ξεκίνησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας τον περασμένο μήνα, ως «πολύ δύσκολες».

The next round of talks between the official delegations of Ukraine and Russia will take place in Turkey on March 28-30.

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 27, 2022