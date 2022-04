Ευτέλεια καταλογίζει στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα ο Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ελευθερια του Τύπου.

Προσβάλλει τον ελληνικό τύπο

Συγκεκριμένα, ο κ. Οικονόμου, απαντώντας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αξιοποίηση της έκθεσης διεθνών οργανισμών που ο ΣΥΡΙΖΑ τη χαρακτηρίζει «κόλαφο» για την φίωμση του Τύπου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει ότι αυτή η έκθεση «προσβάλλει τόσο τον ελληνικό τύπο και τους λειτουργούς του όσο και τους θεσμούς της πολιτείας».

Μάλιστα ο Γιάννης Οικονόμου θυμίζει «πόσο πάσχισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να καθυποτάξει τα ελληνικά ΜΜΕ» και τονίζει ότι «ο πλουραλισμός και η ελευθερία του λόγου και της κριτικής αποτελούν καθημερινή πρακτική» και «κανένα διεθνές όργανο δεν αμφισβητεί αυτή την πραγματικότητα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ πάσχισε να καθυποτάξει τα ελληνικά ΜΜΕ

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου έχει ως εξής:

«Συνιστά τουλάχιστον ευτέλεια το να υιοθετεί και να χρησιμοποιεί ελληνικό κόμμα μια έκθεση η οποία προσβάλλει τόσο τον ελληνικό τύπο και τους λειτουργούς του όσο και τους θεσμούς της πολιτείας μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για άλλη μια φορά, αναζητά σανίδα σωτηρίας από την πολιτική του απαξίωση στο ψέμα.

»Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θυμούνται άριστα πόσο πάσχισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να καθυποτάξει τα ελληνικά ΜΜΕ. Οι διαγωνισμοί των «βοσκοτοπιών» είναι πολύ πρόσφατοι για να ξεχαστούν. Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία του Τύπου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη.

»Ο πλουραλισμός και η ελευθερία του λόγου και της κριτικής αποτελούν καθημερινή πρακτική. Κάθε πολίτης, έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί ελεύθερα από το μέσον που εκείνος επιλέγει, από την πληθώρα που υπάρχουν. Και κανένα διεθνές θεσμικό όργανο δεν αμφισβητεί αυτή την πραγματικότητα».

Έμμονή με τον έλεγχο της πληροφορίας

«Ο κ. Μητσοτάκης ‘έχει εμμονή με τον έλεγχο της πληροφορίας’. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει η έκθεση επτά διεθνών οργανώσεων Τύπου, Media Freedom Rapid Response, σε μία συγκλονιστική έκθεση-κόλαφο για τις καθεστωτικές πρακτικές Μητσοτάκη», είχε αναφέρει νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στο Facebook, παραθέτοντας το σύνδεσμο της έκθεσης «Controlling the Message: Challenges for independent reporting in Greece (Έλεγχος του μηνύματος: Προκλήσεις για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Ελλάδα)».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει πως «αυτό που οι Έλληνες το ζουν κάθε μέρα, με τη φίμωση κάθε κριτικής, τις κάθε λογής λίστες Πέτσα και τις διώξεις δημοσιογράφων για τις έρευνές τους, τώρα το βλέπουν ξεκάθαρα και στην Ευρώπη», για να τονίσει πως «η δήθεν ‘φιλελεύθερη’ κυβέρνηση της ΝΔ μετατρέπει την Ελλάδα σε προβληματική χώρα για την ελευθερία του Τύπου, δηλαδή για την ίδια τη Δημοκρατία».